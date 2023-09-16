Культура 16 сентября 2023, 21:31 Стали известны дата и место прощания с Вячеславом Гришечкиным Прощание с актером Гришечкиным пройдет в Театре на Юго-Западе 19 сентября РИА «Новости»

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Церемония прощания с советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным состоится в Театре на Юго-Западе в Москве. Она пройдет во вторник, 19 сентября, сообщил директор артиста в комментарии РИА «Новости».

«Прощание с Вячеславом Германовичем пройдет во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе», — сказал директор актера.

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Гришечкин ушел из жизни в возрасте 61 года. Основатель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, пояснила, что причиной смерти заслуженного артиста России могла стать болезнь сердца.

По словам Бичаровой, в пятницу, 15 сентября, ей позвонил племянник артиста и сообщил о смерти Гришечкина.

Уход из жизни Гришечкина потряс его близкого друга и коллегу по съемочной площадке Анатолия Кощеева. В разговоре с «360» он рассказал о теплых воспоминаниях, связанных с покойным товарищем.

Народный артист России Валерий Баринов и актриса Анна Фроловцева в беседе с «360» отметили, что Гришечкин был приветливым и талантливым человеком.

Вячеслав Гришечкин запомнился зрителям ролью полковника Староконя в сериале «Солдаты». Артист служил в «Театре-студии на Юго-Западе» с момента его основания, а также преподавал актерское мастерство в университете «Синергия».