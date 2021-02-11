Стали известны 4 лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства за 2020 год

Конкурсная комиссия назвала четырех лауреатов Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год. Всего претендовало 99 проектов от разных регионов ЦФО в четырех номинациях на общую тему «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в произведениях искусства».

Комиссия выбрала четыре проекта — по одному из четырех номинаций: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства», а также «Театральное искусство».

Лауреатом в первой номинации стала Елена Царенко — за многолетний труд по популяризации культуры. Во второй номинации победила Магдалина Гладкая — за профессиональную работу по каталогизации и описанию памятников древнерусского искусства. В третьей номинации лауреатом стала Татьяна Поничева — за деятельность по организации кинофестивалей и популяризацию киноискусства среди детей и юношества. В четвертой победила Елена Санаева за исполнение главной роли в спектакле «Фаина. Эшелон».

Победителей наградят дипломами и денежными премиями в размере 500 тысяч рублей. Еще шесть проектов по отдельным направлениям отметят благодарственными письмами полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева.

«Безусловно, лауреаты премии ЦФО чаще всего хорошо известны у себя на малой родине. Это достойные люди, которые по много лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их не всегда знают. Проводя из года в год большую работу вместе с регионами и экспертами мы не только выбираем лучших, мы открываем новые имена. Это и есть главная задача премии», — отметил Щеголев.

Премию ЦФО в области литературы и искусства учредили в 2004 году. С тех пор ее ежегодно присуждают за самые яркие произведения искусства и литературы — речь идет о тех, которые не только получили широкое общественное признание, но и внесли значительный вклад в отечественную культуру. Главная цель премии — поддержать культуру и искусство в регионах ЦФО. Она дает возможность авторам представить свои работы на окружном и федеральном уровнях.

Генеральным спонсором премии выступила компания «Газпром трансгаз Москва», а генеральным партнером — «Ростелеком».