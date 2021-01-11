Стала известна самая популярная книга среди россиян в новогодний период

Чаще всего жители нашей страны читали детектив «Дурная кровь» британской писательницы Джоан Роулинг. Она создает свои произведения под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Еще на каникулах выбор россиян нередко падал на книги «Внутри убийцы» Майка Омера и «Думай медленно… решай быстро» Даниеля Канемана, сообщила «Газета.ru».

Помимо прочего, в пятерку рейтинга вошли очерк «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича и произведение «Тревожные люди» Фредрика Бакмана. Отмечается, что по сравнению с новогодним периодом минувшего года продажи электронных и аудиокниг выросли более чем на 20%.