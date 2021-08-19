Стала известна программа московской «Ночи кино»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о программе московской «Ночи кино». Акция пройдет по всей России 28 августа, написало ИА НСН.

Ночь откроется концертом «Сила кино» в кинотеатре «Художественный» на Арбате. В кинотеатре «Космос» на ВДНХ покажут картину Александрова «Цирк» — ей как раз исполняется 85 лет. А в выставочном павильоне Московских центральных диаметров можно будет посмотреть документальный фильм из архива Музея кино о первом кинопоказе братьев Люмьер.

Все кинопоказы в «Ночь кино» пройдут бесплатно.