Культура 29 ноября 2023, 16:53 Стала известна причина отзыва прокатного удостоверения у «Айты» Любимова: прокатное удостоверение у «Айты» отозвали из-за реакции зрителей Wosunan Photostory/Ingram Images/globallookpress

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Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера Степана Бурнашева «Айта». Министр культуры Ольга Любимова пояснила, что причиной стала негативная реакция зрителей после выхода кинокартины в Сети, сообщило РИА «Новости».

«Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях. Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этого фильма. Мы отозвали прокатное удостоверение», — рассказала она.

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Минкультуры уже обсудило ситуацию с режиссером картины Бурнашевым, сообщал RT. Стороны договорились в дальнейшем работать вместе.

«Айта» — 13-й фильм Бурнашева, снятый в жанре детектива. По сюжету молодая девушка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками. Под подозрение попал сотрудник полиции Афанасий, подвозивший ее в тот вечер. Толпа требует расправы, но один из полицейских хочет докопаться до правды раньше, чем произойдет самосуд.

При этом многие кинокритики высоко оценили ленту. Они отмечали, что фильм Бурнашева может оставить у зрителя глубокий след, поскольку в нем есть и загадка, и драма.

Фильм якутского режиссера «Айта», основанный на реальных событиях, вышел в кинопрокат 30 марта. Как отмечал Бурнашев, интерес к якутскому кинематографу возник в 2006 году после выхода в широкий прокат фильма «Любовь моя».