Стала известна дата выхода новой пластинки Пола Маккартни

Релиз пластинки McCartney III должен состояться 11 декабря этого года. В сентябре 2018 года вышел предыдущий альбом музыканта Egypt Station.

Отмечается, что девять лет назад журнал Rolling Stone признал Маккартни лучшим бас-гитаристом всех времен. В свою очередь королева Великобритании Елизавета II в честь 75-летия артиста наградила его Орденом Кавалеров Почета.