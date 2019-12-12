Стала известна дата выхода новой «Матрицы»

Фильм выйдет в прокаты 21 мая 2021 года. Warner Bros. также назвала даты выхода других ожидаемых фильмов.

Киану Ривза пригласил на съемки сценарист «Форсажа» Подробнее

1 июля 2022 года выйдет «Flash» от DC Comics, в котором главную роль сыграет Эзра Миллер. Студия в очередной раз перенесла премьеру японской манги Кацухиро Отомо «Акиры», которая должна была выйти вместо четвертой части «Матрицы».

Это было сделано из-за того, что режиссер Тайка Вайтити временно покинул пост режиссера, чтобы снять «Тор: Любовь и гром».

Ранее сообщалось, что Киану Ривз был очень удивлен судьбой своего персонажа, однако сказал, что так и должно быть.

О продолжении культовой трилогии сестер Вачовски стало известно в мае этого года. Позже Warner Bros. подтвердила намерение снять четвертую часть. Главные роли в фильме снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.