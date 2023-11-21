Культура 21 ноября 2023, 18:38 Стала известна дата выхода новой книги по «Ведьмаку» Писатель Анджей Сапковский: новая книга по «Ведьмаку» выйдет в 2024 году Packa / Википедия

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Польский писатель Анджей Сапковский сообщил, что новая книга по вселенной «Ведьмака» увидит свет в 2024 году. Его слова привело издание Gazeta.pl.

«Уже в конце 2024 года вы сможете приобрести книгу в магазинах в Польше. На мировой рынок она выйдет спустя несколько месяцев, в начале 2025 года», — заявил он.

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Сапковский отметил, что в какой-то мере попал в ловушку необходимости продолжить историю Ведьмака, поскольку персонаж стал очень популярным.

«По этой истории даже сняли сериал. Однако я не могу жаловаться, ведь благодаря книге я могу продолжать платить аренду за квартиру», — добавил писатель.

Первую книгу из цикла «Саги о ведьмаке» опубликовали еще в 1986 году, после чего Сапковский выпустил еще восемь книг. В центральной ветке сюжета находится ведьмак Геральт из Ривии, мастер волшебных знаков и меча, который уничтожает мифических существ и различных монстров за деньги.

По мотивам книги выпустили линейку одноименных компьютерных и консольных игр, а также сняли сериал с Генри Кавиллом в главной роли.

Летом 2023 года на стриминговых платформах состоялась премьера третьего сезона сериала «Ведьмак», сообщал RT.