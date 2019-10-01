Стала известна дата выхода нового сезона шоу «Голос»

В новом сезоне проекта участие примут 120 вокалистов.

Первый канал изменил систему голосования на «Голосе» Подробнее

Наставниками команд выступят Константин Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Ведущим «Голоса» будет Дмитрий Нагиев.

Новый сезон также удивит нововведениями. Теперь у зрителей появится красная кнопка, благодаря которой они смогут вступить в игру прямо по ходу эфира, еще до того, как наставники примут свои решения.

Также у зрителей будет возможность выбрать лучшего наставника по итогам целого сезона, пишет «Газета.ru».

«Голос» — это российское развлекательное вокальное шоу талантов. Проект выходит в эфир Первого канала с 2012 года. В феврале 2014 года также в эфире появился детский аналог шоу — «Голос. Дети».

В 2015 году «Голос» признали лучшим музыкальным телешоу России. В сентябре прошлого года стартовал новый проект — «Голос. 60+».

Первый канал ранее рассказал о разработке новой системы голосования после скандала на детском шоу «Голос». Новый механизм был представлен в финале «Голос 60+» перед стартом голосования.