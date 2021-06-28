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    28 июня 2021, 13:30

    Стала известна дата выхода нового сезона «Декстера»

    Полина Гребенщикова

    Актер Майкл С. Холл, сыгравший главную роль в сериале «Декстер», рассказал, когда выйдет девятый сезон. Об этом написало РИА ФАН.

    Стала известна дата выхода нового сезона «Декстера»

    Новый сезон выходит на экраны после многолетнего перерыва. Актер рассказал, что премьера в США состоится 7 ноября.

    «Это будет десять серий, премьера которых состоится 7 ноября на канале Showtime в Штатах», — рассказал Холл.

    В новом сезоне зрители увидят героев сериала спустя 10 лет. Декстер Морган по сюжету переезжает в Нью-Йорк, где скрывается под новым именем Джим Линдси. Также есть информация, что в новом сезоне зрителей познакомят с сыном Декстера.

    Сценаристом новых серий выступил Клайд Филлипс — он же был автором сценария к первым сезонам сериала.

    Сериал «Декстер» выходил на экраны с 2006 по 2013 год. На протяжении восьми сезонов он рассказывает историю о Декстере Моргане, серийном убийце, который убивает других убийц и преступников, а также работает в полиции.