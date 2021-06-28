Стала известна дата выхода нового сезона «Декстера»

Актер Майкл С. Холл, сыгравший главную роль в сериале «Декстер», рассказал, когда выйдет девятый сезон. Об этом написало РИА ФАН.

Новый сезон выходит на экраны после многолетнего перерыва. Актер рассказал, что премьера в США состоится 7 ноября.

«Это будет десять серий, премьера которых состоится 7 ноября на канале Showtime в Штатах», — рассказал Холл.

В новом сезоне зрители увидят героев сериала спустя 10 лет. Декстер Морган по сюжету переезжает в Нью-Йорк, где скрывается под новым именем Джим Линдси. Также есть информация, что в новом сезоне зрителей познакомят с сыном Декстера.

Сценаристом новых серий выступил Клайд Филлипс — он же был автором сценария к первым сезонам сериала.

Сериал «Декстер» выходил на экраны с 2006 по 2013 год. На протяжении восьми сезонов он рассказывает историю о Декстере Моргане, серийном убийце, который убивает других убийц и преступников, а также работает в полиции.