Культура 23 июля 2023, 02:17 Стала известна дата премьеры сериала о Джоне Уике Deadline: приквел франшизы о Джоне Уике «Континенталь» выпустят 22 сентября Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сериал по вселенной «Джона Уика» выпустят на стриминговой платформе Peacock 22 сентября 2023 года. Об этом сообщило Deadline.

Проект «Континенталь» будет состоять из трех эпизодов: «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья». Вторую серию выпустят 29 сентября, а третья — 6 октября.

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События шоу развернутся в 1975 году вокруг знаменитого отеля «Континенталь», который был пристанищем киллеров. Зрители увидят это место глазами его менеджера Уинстона Скотта, которого сыграет Колин Вуделл. Сценаристами сериала стали Грег Кулидж и Керк Уорд.

Руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк ранее поделился планами по расширению интеллектуальной собственности франшизы за счет телесериалов и видеоигр.

Американский боевик «Джон Уик» вышел на экраны в 2014 году, он стал режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главную роль в фильме исполнил Киану Ривз.

Пятый фильм франшизы «Джон Уик» весной запустили в производство. Главную роль в проекте исполнит Киану Ривз.