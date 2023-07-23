23 июля 2023, 02:17
Стала известна дата премьеры сериала о Джоне Уике
Deadline: приквел франшизы о Джоне Уике «Континенталь» выпустят 22 сентября
Сериал по вселенной «Джона Уика» выпустят на стриминговой платформе Peacock 22 сентября 2023 года. Об этом сообщило Deadline.
Проект «Континенталь» будет состоять из трех эпизодов: «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья». Вторую серию выпустят 29 сентября, а третья — 6 октября.
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События шоу развернутся в 1975 году вокруг знаменитого отеля «Континенталь», который был пристанищем киллеров. Зрители увидят это место глазами его менеджера Уинстона Скотта, которого сыграет Колин Вуделл. Сценаристами сериала стали Грег Кулидж и Керк Уорд.
Руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк ранее поделился планами по расширению интеллектуальной собственности франшизы за счет телесериалов и видеоигр.
Американский боевик «Джон Уик» вышел на экраны в 2014 году, он стал режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главную роль в фильме исполнил Киану Ривз.
Пятый фильм франшизы «Джон Уик» весной запустили в производство. Главную роль в проекте исполнит Киану Ривз.
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