Стала известна дата премьеры полнометражного фильма «Мажор»

Пресс-служба актера уточнила, что многие поклонники хотели продолжения сериала. Поэтому фильм станет для них отличным новогодним подарком.

«Так что теперь официально — пуля прошла навылет, а что было дальше, смотрите уже со 2 января», — заявил Прилучный.