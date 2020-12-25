Стала известна дата премьеры полнометражного фильма «Мажор»
Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли выйдет 2 января 2021. Он будет снят по мотивам одноименного сериала. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «КиноПоиска HD», где и покажут кино.
Пресс-служба актера уточнила, что многие поклонники хотели продолжения сериала. Поэтому фильм станет для них отличным новогодним подарком.
«Так что теперь официально — пуля прошла навылет, а что было дальше, смотрите уже со 2 января», — заявил Прилучный.