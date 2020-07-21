Стала известна дата премьеры пятого сезона мультика «Маша и Медведь»

По данным информагентства, в новом сезоне будет 26 эпизодов.

«Выход нового сезона „Маши и Медведя“ на КиноПоиск HD является для нас особенным моментом, так как впервые мы покажем российской аудитории семейный анимационный мультсериал в новом формате 4К (Ultra HD — высокое разрешение)», — рассказал CEO компании Animaccord Владимир Горбуля.

«Газета.ru» уточнила, что 30 июля зрители увидят первые два эпизода: серия «Большой поход» будет посвящена приключениям героев по дороге к вулканам, а эпизод «Что внутри?» расскажет о конструировании техники. Отмечается, что новые серии будут появляться раз в месяц.

В прошлом году мультсериал «Маша и Медведь» праздновал 10-летний юбилей. Его перевели на 39 языков, а этой весной американское исследовательское агентство Parrot Analytics включило «Машу и Медведя» в пятерку самых востребованных детских шоу в мире.