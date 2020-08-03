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    03 августа 2020, 19:07

    Стала известна дата премьеры картины Алексея Учителя про Цоя

    Артур Блянихов

    Стало известно, когда состоится российская премьера фильма Алексея Учителя «Цой», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.

    По данным информагентства, картина выйдет в российский прокат 3 сентября.

    «Газета.ru» рассказала, что в фильме будут показаны вымышленные события лета 1990 года, когда лидер группы «Кино» Виктор Цой разбился в автокатастрофе.

    Отмечается, что на экране не появится актер, играющий Цоя. В съемках приняли участие Паулина Андреева, Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие артисты.

    Новости SMI.FM