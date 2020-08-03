Стала известна дата премьеры картины Алексея Учителя про Цоя
Стало известно, когда состоится российская премьера фильма Алексея Учителя «Цой», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.
По данным информагентства, картина выйдет в российский прокат 3 сентября.
«Газета.ru» рассказала, что в фильме будут показаны вымышленные события лета 1990 года, когда лидер группы «Кино» Виктор Цой разбился в автокатастрофе.
Отмечается, что на экране не появится актер, играющий Цоя. В съемках приняли участие Паулина Андреева, Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие артисты.