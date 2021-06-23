Стала известна дата премьеры фильма «Трансформеры: Восстание зверей»

Фанатов кинофраншизы «Трансформеры» обрадовали информацией о дате выхода новой части с подзаголовком «Восстание зверей». Об этом сообщило агентство Nаtiоn Nеws со ссылкой на издание Collider.

Картина появится на экранах 24 июня 2022 года. Режиссером новой части «Трансформеров» стал Стивен Кейпл — младший. Главные роли исполнят Энтони Рамос и Доминик Фишбэк. События новой части развернутся в прошлом — в 1990-х годах. Действие картины будет проходить в Нью-Йорке, Перу и других локациях.

Зрители смогут понаблюдать за битвой старых врагов — автоботов и десептиконов. Помимо уже привычных нам видов трансформеров, в картине появятся роботы-звери. По сюжету картины, они являются древними созданиями, способными путешествовать сквозь время и пространство.

Новые роботы носят название Максималы, Предаконы и Террорконы. Авторы картины решили разнообразить сеттинг с помощью новых историй и персонажей. Однако создатели не забыли и о старых героях. Так, главным действующим лицом картины станет уже полюбившийся всем Оптимус Прайм.