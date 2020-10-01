Стала известна дата кинофестиваля Beat Weekend

В рамках мероприятия будет показ фильмов «В погоне за Бэнкси», «Говорит Трумен Капоте» и «Ништяк, браток», в котором рассказана история мема про лягушонка Пепе.

Также покажут кино «Марта Купер: история о граффити» о фотографе из Нью-Йорка, фильм «По волнам: Искусство звука в кино», о саунд-дизайне в Голливуде, «Colette, любовь моя» о магазине дизайнерской одежды в Париже и «Книготорговцы» о нью-йоркских букинистах.