Культура 25 ноября 2023, 01:31 Стал известен победитель шоу «Ну-ка, все вместе!» Певец Фаррух Хасанов победил в 5 сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» Unsplash

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Победа в юбилейном сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» досталась певцу из Таджикистана Фарруху Хасанову. Он получит главный приз, сообщило РИА «Новости».

«Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое — от целей до планов на будущее», — заявил молодой певец.

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Второе место досталось артисту из Киргизии по имени Азат Раимбердиев, а третье забрала москвичка Софико Кардава. Возглавляющий жюри Сергей Лазарев не сдержал эмоций и поблагодарил участников шоу и зрителей за поддержку вокального проекта.

Масштабный музыкальный конкурс заинтересовал молодых исполнителей тем, что победа принесла бы им приз в размере пяти миллионов рублей, а также шанс записать песню с ротацией в эфире «Нового радио». Этим и займется победитель Хасанов.

Программа «Ну-ка, все вместе!» вернулась в эфир телеканала «Россия 1» в начале этой осени. Организаторы задумали, что в каждом новом выпуске споют восемь исполнителей, причем в разных жанрах. Их предупредили, что для победы нужно поднять с места 100 членов жюри, а зрителей воодушевить, чтобы они присоединились к песне.