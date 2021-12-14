Стал известен номер российской участницы на Детском Евровидении

Таня Меженцева, которая 19 декабря представит на Детском Евровидении Россию, выступит под седьмым номером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной певицы.

«Таня Меженцева, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе Детское Евровидение — 2021, будет выступать в финале седьмой», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что из-за сложной эпидобстановки в мире жеребьевка конкурсантов прошла в дистанционном формате.

Меженцева выступит на Евровидении с песней Mon ami. Ее она написала в соавторстве с поэтами Дану Боян и Дмитрием Корочиным, а также композитором Alex Davia (Александром Брашовяном).

Финал конкурса пройдет 19 декабря в Париже. Начинать голосовать за понравившуюся песню можно будет с 22:00 по московскому времени 17 декабря на официальном сайте junioreurovision.tv. Голосование остановят в 18:00 по московскому времени 19 декабря.

По правилам Детского Евровидения россияне могут голосовать за своего участника. Посмотреть шоу можно будет на телеканале «Карусель».