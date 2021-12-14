Стал известен номер российской участницы на Детском Евровидении
Таня Меженцева выступит на Детском Евровидении под седьмым номером
Таня Меженцева, которая 19 декабря представит на Детском Евровидении Россию, выступит под седьмым номером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной певицы.
«Таня Меженцева, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе Детское Евровидение — 2021, будет выступать в финале седьмой», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что из-за сложной эпидобстановки в мире жеребьевка конкурсантов прошла в дистанционном формате.
Меженцева выступит на Евровидении с песней Mon ami. Ее она написала в соавторстве с поэтами Дану Боян и Дмитрием Корочиным, а также композитором Alex Davia (Александром Брашовяном).
Финал конкурса пройдет 19 декабря в Париже. Начинать голосовать за понравившуюся песню можно будет с 22:00 по московскому времени 17 декабря на официальном сайте junioreurovision.tv. Голосование остановят в 18:00 по московскому времени 19 декабря.
По правилам Детского Евровидения россияне могут голосовать за своего участника. Посмотреть шоу можно будет на телеканале «Карусель».