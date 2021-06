Лауреатом Международной Букеровской премии стал Давид Диоп

Первым французским и первым чернокожим писателем-обладателем Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize) стал Давид Диоп. Его наградили за роман роман «Родственная душа» (Frère d’âme, англ. At Night All Blood is Black, букв. «Ночью любая кровь черна»).

Об этом сообщила председатель жюри премии и британская писательница Люси Хаджес-Холлетт, пишет ВВС. Произведение посвящено сенегальскому солдату времен Первой мировой войны. Писатель рассказал об «ужасах окопной войны, человеческих жертвах и непоправимом ущербе, нанесенном человеческой душе». «Книга пугающая — читая ее, чувствуешь, что тебя загипнотизировали. Все ваши эмоции взвинчены, ваш разум открывается новым мыслям. Это необычно, очень мощно, очень убедительно. Главного героя обвиняют в колдовстве, и все мы, как мне кажется, действительно чувствовали, что эта книга каким-то образом околдовала нас. Это так завораживает», — заявила Люси Хаджес-Холлетт. Приз в размере 50 000 фунтов стерлингов будет разделен между Диопом и переводчиком книги — американским автором и поэтессой Анной Московакис. Это второй роман в карьере писателя сенегальского происхождения. «Родственная душа» ранее получила французскую Гонкуровскую премию лицеистов.