США провели анти-«Оскар»

Американцы провели премию «Золотая малина». Ее лауреатами становятся худшие актеры, фильмы и режиссеры.

Она является противоположностью «Оскару». Решение жюри «Золотой малины» опубликовала Lenta.ru.

Антигероем премии стала постановка «Диана. Мюзикл». Она победила сразу в пяти номинациях. Среди них — «Худшая режиссерская работа», «Худший сценарий». Жюри также отметило плохую работу актрис Жанны де Ваал и Джуди Кэй. Мюзикл вышел на американском стриминговом сервисе Netflix.

Вторым по количеству выигранных номинаций стал фильм «Космический Джем: Новое поколение». Картину обозначили как «Худший ремейк, сиквел или плагиат». Участвующий в фильме баскетболист Леброн Джеймс победил сразу в двух номинациях. Его назвали исполнителем «Худшей мужской роли». Также он признан лауреатом номинации «Худший тандем». Его «коллегой» стал «любой анимационный персонаж Warner».

Среди победителей «Золотой малины» этого года отметились несколько популярных актеров. Худшим исполнителем роли второго плана признан американский актер Джаред Лето. Ему вручили номинацию за участие в фильме «Дом Gucci». Также лауреатами премии стали Уилл Смит и Брюс Уиллис.

Традиционно номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».