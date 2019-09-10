США передали Украине похищенную в войну картину Панина

США передали Украину картину «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниною» Михаила Панина, которая была похищена нацистами в ходе Великой Отечественной войны.

Как сообщили в украинском посольстве в США, до войны картина хранилась в Днепропетровском художественном музее, однако потом пропала и нашлась уже в США. Последние 30 лет картина была у американцев Дэвида и Габриэлы Трейси.

Подставка под теннисные мячики. Швейцарская семья 100 лет не знала, что владеет артефактом за миллионы долларов Подробнее

«Пока это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу», — отметили в посольстве Украины в США.

Над возвращением картины на Украину работало также ФБР. Ведомство опубликовало в Twitter фото с ней.

СМИ раскрыли местонахождение «Спасителя мира» да Винчи Подробнее

Михаил Панин был заслуженным деятелем искусств Украины. Учился в Калужской губернии и Петербургской академии художеств по классу профессора Василия Савинского. Кроме того, одним из учителей Панина называют Репина.

Картина «Тайный выезд Ивана Грозного» считалась утраченной в годы войны, пока в 2017 году Трейси не решили продать ее на аукционе. Они нашли полотно в купленном доме в Коннектикуте в 1987 году.