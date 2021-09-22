Спрос на «Дюну» в российских кинотеатрах оценил эксперт

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал высокий спрос на фильм «Дюна» в российских кинотеатрах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, фильм «Дюна» предназначен именно для просмотра в кино. Березин считает, что таких фильмов нужно снимать побольше, чтобы зрители стали чаще ходить в кинотеатры.

«Мы видим высокую долю сборов кинотеатров IMAX с большими экранами, мы видим большой спрос на кинозалы с большими экранами. Это кино для кинотеатров, поэтому такой результат», — пояснил он.

Эксперт уверен, что восстановлению отрасли помогут именно такие проекты.

Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева собрал за выходные в российском прокате почти 542 миллиона рублей. Это самый крупный результат с начала пандемии. Данные по сборам привел Оператор единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), который отслеживает количество проданных билетов. В целом по миру за выходные «Дюна» собрала почти 37 миллионов долларов. Но здесь нужно учесть, что прокат картины еще не начался в США и Китае.