Эксклюзив 19 декабря 2023, 18:25 «Способ получить удовольствие». Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос об официальной концовке Сценарист Золотарев: в финале «Слова пацана» пересняли многие сцены РИА «Новости»

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Поклонникам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучше не знать официальную концовку заранее, а самостоятельно посмотреть финальный эпизод. Об этом заявил сценарист сериала Андрей Золотарев в интервью ведущему «360» Михаилу Ракитскому.

Одной из тем разговора стал слив восьмой серии «Слова пацана», после которого появилась информация о пересъемках финального эпизода. Ведущий спросил у гостя, будет ли официальная концовка отличаться от финала слитой серии.

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«Я не скажу. Это надо смотреть. Это бессмысленно — зачем описывать сюжет истории? Я скажу, что мы пересняли многие сцены, многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменится она или не изменится, лучше целиком посмотреть оригинальную серию — это единственный способ получить удовольствие. <…> Есть же кайф — сесть, всем вместе посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие, зачем его портить?» — ответил Золотарев.

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала. По словам Золотарева, он хотел бы, чтобы проект получил продолжение, но это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.