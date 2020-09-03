Споры по картине Учителя «Цой» предложили решать в суде

В Минкультуры посоветовали решать в суде споры между создателями картины «Цой» и наследниками певца. Прокатное удостоверение лента Алексея Учителя получила на законных основаниях.

Глава министерства Ольга Любимова пояснила, что продюсеры подали все необходимые документы и материалы в ведомство в установленные сроки. Ее слова привело РИА «Новости».

«Никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза», — подчеркнула Любимова.

Министр добавила, что в случае возникновения каких-либо претензий, в том числе со стороны наследников к продюсерам картины, решать их следует в судебном порядке.

Сын Виктора Цоя попросил у президента запретить широкий прокат фильма «Цой». Аналогичное письмо он отправил и в Минкультуры. Он заявил, что наследники исполнителя не видели ни сценарий, ни киноленту, несмотря на неоднократные просьбы. Режиссера идея снять ленту с проката удивила.

Цой погиб 30 лет назад в автокатастрофе под Ригой. Музыкант только отметил свое 28-летие. В фильме Учителя Виктора Цоя не будет. Зато в нем покажут водителя автобуса «Икарус», с которым, по официальной версии, столкнулся «Москвич» знаменитости.