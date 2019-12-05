  • «Спокойной ночи, малыши!» покажет сериал про Дядю Степу

    05 декабря 2019, 15:11

    Алена Макаренко

    Продюсеры детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» придумали, как отметит ее 55-летие. В эфир выйдет выпуск нового сериала по мотивам стихотворения «Дядя Степа». Об этом рассказал продюсер передачи Александр Митрошенков, сообщило «РИА Новости».
    «Спокойной ночи, малыши!» покажет сериал про Дядю Степу

    Авторы программы придумали сериал, в котором Дядя Степа будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он придет на помощь и спасет пострадавших.

    Первый выпуск покажут весной 2020 года, после апреля. Сериал поможет современным детям понять, как правильно себя вести при чрезвычайной ситуации и что делать при возникновении опасности.

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    В свое время «Спокойной ночи, малыши!» впервые показали некоторые мультфильмы юным телезрителям, отметил Митрошенко. Он упомянул показы первых серий «Незнайки на Луне», «Смешариков», «Маши и Медведя».

    Передача «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с 1964 года, напомнила газета «Известия». В этом сезоне она отмечает свое 55-летие. Праздничные мероприятия стартовали осенью и завершатся в апреле 2020-го.