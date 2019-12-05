«Спокойной ночи, малыши!» покажет сериал про Дядю Степу

Авторы программы придумали сериал, в котором Дядя Степа будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он придет на помощь и спасет пострадавших.

Первый выпуск покажут весной 2020 года, после апреля. Сериал поможет современным детям понять, как правильно себя вести при чрезвычайной ситуации и что делать при возникновении опасности.

«Спокойной ночи, малыши» исполнилось 56 лет Подробнее

В свое время «Спокойной ночи, малыши!» впервые показали некоторые мультфильмы юным телезрителям, отметил Митрошенко. Он упомянул показы первых серий «Незнайки на Луне», «Смешариков», «Маши и Медведя».

Передача «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с 1964 года, напомнила газета «Известия». В этом сезоне она отмечает свое 55-летие. Праздничные мероприятия стартовали осенью и завершатся в апреле 2020-го.