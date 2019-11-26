«Спокойной ночи, малыши» исполнилось 56 лет

По информации издания, передача скоро попадет в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой долгоиграющей детской программы в мире.

Немногие знают, что на создание такой телепередачи главреда детской телередакции Валентину Федорову вдохновил немецкий мультфильм телеведущей Ильзы Обриг о Песочном человечке. В той программе Песочный человечек запускал мультик, а после него желал маленьким зрителям спокойной ночи.

Первые выпуски «Спокойной ночи, малыши!» совсем не похожи на сегодняшние. Куклы теперь стали заменой черно-белым картинкам, под которые гости-актеры читали сказки. Позже руководство решило добавить в передачу ведущего и соведущих. Ими стали Шустрик и Мямлик. В первое время это были рисунки, но потом в программе появились куклы. Через некоторое время на экраны вышли и Шишиг, и Энек-Бенек, и пес Кузя.

Создатели телепередачи стараются следовать моде и регулярно обновлять одежду героев. В 2016 году лидер «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александр Митрошенков даже попросил о помощи дизайнера Викторию Андреянову. Она придумала Степашке, Хрюше и их друзьям современные костюмы.

«Спокойной ночи, малыши!» вели известные люди, среди них Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Амаяк Акопян, Юрий Куклачев. Однако зрителям больше всего запомнились «тетя Валя» и «тетя Света». Это Валентина Леонтьева и Светлана Жильцова.

Популярную мелодию из программы в 1964 году написал композитор Аркадий Островский. Слова к ней сочинила поэтесса Зоя Петрова.

Несмотря на большой возраст телепрограммы, ее рейтинги все еще высокие. Ежедневно по будням в 20:30 телеканал «Россия-Культура» показывает новый выпуск.