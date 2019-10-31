Список сгоревшей иконы вернули в Чимеевский монастырь в Зауралье

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил привезли икону в храм.

«Сегодня, в этот снежный день мы привезли сюда список Чимеевской иконы Пресвятой Богородицы. Теперь он будет находиться здесь, от него и через него люди будут снова получать ее милость. Божия Матерь всегда с нами, главное, чтобы мы открыли для нее свое сердце», — отметил владыка.

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Новый список образа иконы из Чимеевского монастыря создал курганский иконописец и настоятель прихода села Колташево Кетовского района протоиерей Андрей Ваньков. В новом списке также использованы сохранившиеся фрагменты сгоревшей иконы.

В июле в Свято‐Казанском Чимеевском мужском монастыре произошел пожар. Представитель главка МЧС по региону заявил, что возгорание возникло из-за кондиционера. Храм сгорел дотла.