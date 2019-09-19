Список Минкульта для школьников раскритиковали из-за песен Queen

«Богемская рапсодия» — старичок среди миллиардеров. Какие еще рекорды на YouTube? Подробнее

«Вы посмотрите, что Минкульт предлагает в школах. Элвис Пресли с песней „Тюремный рок“! Да наш „Владимирский централ“ — это просто цветочки, а там просто ужас!» — отметил Нилов.

Член нижней палаты парламента раскритиковал и другие песни в списке, ставшие классикой. Например, он возмутился, что в список попала «Богемская рапсодия» Queen.

«Послушайте, какие там слова: „Мама, я только что убил человека, приставил пистолет к его голове“. А еще в этом списке Pink Floyd и Nirvana», — добавил Нилов.

Однако депутат нашел альтернативу. Он предложил включить в список народные песни и песни братских народов.

Ранее Министерство культуры подготовило для школьников список произведений по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу. Культурное наследие вошло в методические рекомендации по проекту ведомства «Культурный норматив школьника», направленный на развитие учеников в духовной, эстетической и художественной сферах.