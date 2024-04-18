Культура 18 апреля 2024, 18:39 Спилберг снимет новый фильм про НЛО Variety: режиссер Спилберг запланировал новый фильм про НЛО по своему сюжету C Flanigan / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг запланировал снять новый фильм про НЛО. Лента будет основана на оригинальном замысле самого 77-летнего кинематографиста. Об этом сообщило издание Variety.

По информации источников, сценаристом проекта станет Дэвид Кепп, который уже имел опыт сотрудничества со Спилбергом.

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Других подробностей о проекте пока нет, так как ему еще только предстоит заручиться поддержкой студии. Вероятнее всего, это будет Universal, с которой у постановщика долгосрочный контракт.

Ранее Спилберг снял такие знаковые научно-фантастические картины, как «Близкие контакты третьей степени» (1977), «Инопланетянин» (1982) и «Война миров» (2005).

Полгода назад журналисты выяснили, что Спилберг в 2024 году начнет работу над созданием полицейского триллера. В фильме под названием «Буллит» главную мужскую роль должен будет исполнить актер Брэдли Купер.