Спилберг и Хэнкс снимут сериал за 450 млн долларов в английской глубинке

Продюсеры Стивен Спилберг и Том Хэнкс снимут сериал за 450 миллионов долларов о британских и американских летчиках в годы Второй мировой войны, написала «Экспресс газета».

Специально для съемок ленты в английской глубинке была построена военно-воздушная база по образцу тех, которые существовали в период ВОВ. На нее ушло пять миллионов фунтов стерлингов. При создании картины был задействован огромный съемочный коллектив и арендованы раритетные военные самолеты.

Сериал станет продолжением проектов «Братья по оружию» и «Тихий океан». Для работы над начальными эпизодами был приглашен режиссер Кэри Фукунагу, который работал над последним фильмом о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Ранее новый трейлер аниме-сериала от Netflix «Resident Evil: Бесконечная тьма» от Netflix был опубликован на официальном YouTube-канале сервиса. Он выйдет на платформе 8 июля в преддверии 25-летия выхода первой игры Resident Evil на PlayStation. Сериал расскажет о событиях, произошедших через несколько лет после игры Resident Evil 4.