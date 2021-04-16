Спецвыпуск сериала «Скорая помощь» выйдет в День Земли

Оригинальный состав сериала «Скорая помощь» вернется на экраны в специальном выпуске шоу. Об этом написало ИА НСН.

Серия выйдет в эфир на всех онлайн-платформах People в День Земли, 22 апреля 2021 года.

В спецэпизоде сыграет Джордж Клуни, Глория Рубен, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Лора Иннес, Энтони Эдвардс, Алекс Кингстон и Горан Вишнич.

Цель специальной серии культового сериала — привлечь внимание к организации Waterkeeper Alliance, которая дает различным сообществам по всему миру доступ к свежей питьевой воде. Глава фонда — Глория Рубен.

Ранее объявили дату премьеры сериала «Пищеблок» — 19 мая. Его покажут на сервисе «КиноПоиск HD». По сюжету действие разворачивается в советском пионерском лагере.