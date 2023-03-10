Культура 10 марта 2023, 12:50 Спецпоказы фильма «Сопричастие» пройдут в Москве и Петербурге

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В субботу, 11 марта, в Москве пройдет спецпоказ фильма Лилии Тимирзяновой «Сопричастие». Его представят актриса Елизавета Шакира и композитор Маргарита Воробьева в киноцентре «Октябрь», написал сайт Infox.ru.

В Санкт-Петербурге спецпоказ пройдет в пятницу, 10 марта, в «Каро 9 Варшавский Экспресс». Его представят актриса Алина Король и звукорежиссер Андрей Харитонов.

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В фильме расскажут о дирижере, которая оставляет большой город ради жизни в глуши северного леса. Хористка из бывшего коллектива приезжает в лес, чтобы вернуть ее обратно.

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Премьеру фильма также покажут 10 марта в Нижнем Новгороде и Омске. В Томске премьера запланирована на 17 марта.