    17 декабря 2019, 15:17

    Специалисты отреставрируют кинотеатр «Художественный» в центре Москвы

    Ольга Ситникова

    В следующем году реставраторы завершат работу над московским кинотеатром «Художественный». Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия столицы.

    Над восстановлением декоративных архитектурных элементов фасада трудятся две мастерские. Реставраторы начинали работу практически с нуля: последний капитальный ремонт здания прошел в 1980-х годах.

    Эксперты планируют вернуть кинотеатру первоначальный облик 1913 года. Предполагается, что вид здания будет вновь соответствовать задумке знаменитого архитектора Федора Шехтеля.

    «Мы должны полностью обновить абсолютно все декоративные элементы, которые остались, и со всей аккуратностью и тщательностью воссоздать те, что были утрачены. Мы работаем на основе архивных документов, фотографий и чертежей самого Федора Шехтеля», — пояснил реставратор Геннадий Иваненко.

    Специалист отметил, что сложнее всего восстановить полностью утраченных элементов. Это, например, барельефы-колесницы божеств Гелиоса и Селены из Древней Греции.

    «Пластиковые двери и окна в здании кинотеатра, которые появились в 2000-х годах, также заменят. Вместо них поставят деревянные», — уточнила пресс-служба Департамента.

    Надписи на фасаде оформят дореволюционном стиле. Так, кинотеатр получит название «Художественный электро-театръ».

    «В настоящее время специалисты завершают укрепление конструктива здания. Все, что касается предмета охраны здания, в первую очередь его лепного декора, либо бережно укреплено на объекте, либо промаркировано руками реставраторов, демонтировано и находится в реставрационной мастерской. Планируется, что реставрация кинотеатра завершится в конце 2020 года», — заявил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.