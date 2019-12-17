Специалисты отреставрируют кинотеатр «Художественный» в центре Москвы

Над восстановлением декоративных архитектурных элементов фасада трудятся две мастерские. Реставраторы начинали работу практически с нуля: последний капитальный ремонт здания прошел в 1980-х годах.

Эксперты планируют вернуть кинотеатру первоначальный облик 1913 года. Предполагается, что вид здания будет вновь соответствовать задумке знаменитого архитектора Федора Шехтеля.

«Мы должны полностью обновить абсолютно все декоративные элементы, которые остались, и со всей аккуратностью и тщательностью воссоздать те, что были утрачены. Мы работаем на основе архивных документов, фотографий и чертежей самого Федора Шехтеля», — пояснил реставратор Геннадий Иваненко.

Специалист отметил, что сложнее всего восстановить полностью утраченных элементов. Это, например, барельефы-колесницы божеств Гелиоса и Селены из Древней Греции.

«Пластиковые двери и окна в здании кинотеатра, которые появились в 2000-х годах, также заменят. Вместо них поставят деревянные», — уточнила пресс-служба Департамента.

Надписи на фасаде оформят дореволюционном стиле. Так, кинотеатр получит название «Художественный электро-театръ».

«В настоящее время специалисты завершают укрепление конструктива здания. Все, что касается предмета охраны здания, в первую очередь его лепного декора, либо бережно укреплено на объекте, либо промаркировано руками реставраторов, демонтировано и находится в реставрационной мастерской. Планируется, что реставрация кинотеатра завершится в конце 2020 года», — заявил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.