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    22 марта 2022, 16:20

    Специалисты из Петербурга отреставрируют Триумфальную арку Пальмиры в Сирии

    Дарья Морозова

    Специалисты из Санкт-Петербурга займутся реставрацией Триумфальной арки Пальмиры в Сирии. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Ходом работ будет руководить Русское географическое сообщество, также Минобороны России окажет помощь в реставрации.

    Для начала эксперты опишут сохранившейся части памятника. Потом они определят, из какого материала Триумфальная арка была сделана, чтобы при реставрации использовать такой же.

    В 2015 году аруку разрушили боевики ИГИЛ*.

    *запрещенная на территории РФ террористическая организация.