Специалисты из Петербурга отреставрируют Триумфальную арку Пальмиры в Сирии

Специалисты из Санкт-Петербурга займутся реставрацией Триумфальной арки Пальмиры в Сирии. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

Ходом работ будет руководить Русское географическое сообщество, также Минобороны России окажет помощь в реставрации.

Для начала эксперты опишут сохранившейся части памятника. Потом они определят, из какого материала Триумфальная арка была сделана, чтобы при реставрации использовать такой же.

В 2015 году аруку разрушили боевики ИГИЛ*.

*запрещенная на территории РФ террористическая организация.