Специалист рассказал, какой сейчас уровень владения украинским языком в Крыму

Председатель общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина объяснила, почему в Крыму падает уровень владения украинским языком, сообщило РИА ФАН.

Она отметила, что на полуострове не навязывается никакой определенный язык. Пр этом число желающих обучаться в школе на украинском уменьшается.

«Мы прекрасно понимаем, что те детки, которые сейчас учатся в Крыму, связывают свое будущее с Россией. Образование актуально на русском языке — отсюда вытекает и низкий спрос на обучение на украинском», — отметила Гридчина.

При этом есть люди, которые по этническим причинам хотят сохранить родной язык в семьях. Поэтому некоторые родители выбирают для своих детей обучение на украинском.