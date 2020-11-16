Специалист объяснил, кто может отправиться на МКС с российской актрисой

Уточняется, что 5 октября будущего года на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж из трех человек. Находиться на станции гости будут 12 суток. В их числе космонавт Антон Шкаплеров и еще два человека. Актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на пилотируемом корабле «Союз МС-18».

Хохлов отметил, что вторым участником может стать режиссер либо оператор картины, сообщила «Газета.ru».

«Есть несколько вариантов: две актрисы из фильма „Вызов“, актриса и режиссер Клим Шипенко, актриса и актер, актриса и кинооператор», — пояснил специалист.

Первый канал в сотрудничестве с «Роскосмосом» собирается первым снять художественный фильм в космосе. Главной героиней картины будет женщина-космонавт.