Специалист объяснил, кто может отправиться на МКС с российской актрисой
Член общественной организации Федерация космонавтики России Александр Хохлов объяснил, кто может отправиться в космос вместе с российской актрисой в будущем году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные программы полетов на МКС на 2021 год, разработанной Ракетно-космической корпорацией «Энергия».
Уточняется, что 5 октября будущего года на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж из трех человек. Находиться на станции гости будут 12 суток. В их числе космонавт Антон Шкаплеров и еще два человека. Актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на пилотируемом корабле «Союз МС-18».
Хохлов отметил, что вторым участником может стать режиссер либо оператор картины, сообщила «Газета.ru».
«Есть несколько вариантов: две актрисы из фильма „Вызов“, актриса и режиссер Клим Шипенко, актриса и актер, актриса и кинооператор», — пояснил специалист.
Первый канал в сотрудничестве с «Роскосмосом» собирается первым снять художественный фильм в космосе. Главной героиней картины будет женщина-космонавт.