Спеть с актерами и погрузиться в атмосферу 70-х. Московский губернский театр открыл новый сезон

В Московском губернском театре спектаклем «Энергичные люди» открыли седьмой сезон. Премьера приурочена к 90-летию Василия Шукшина. По словам создателей, получилась яркая, энергичная постановка в жанре караоке, где зрители смогут спеть с актерами.

Задумывая постановку, Сергей Безруков сознательно не стал переносить действие спектакля в наши дни. Наоборот, его основной задачей было поведать о прошлом, о ярких образах, о любимых песнях, без которых не обходилось ни одно застолье семидесятых.

Большая история начинается с кухонной инсталляции. Сергей Безруков вспоминает, как в детстве пробирался на маленькую кухоньку сквозь мокрое белье, которые капало на шиворот. Он постарался максимально воссоздать атмосферу того времени.

Источник фото: телеканал «360»

У каждого зрителя появилась возможность погрузиться в мир Шукшина: заглянуть в уютную ретро-квартирку, посидеть на кухне, где на столе можно увидеть ‘Пшеничную водку’ и настоящие пельмени, примерить в гардеробе платье и обувь той эпохи.

Особенно любопытно, что Сергей Безруков сам придумал жанр «караоке-спектакль».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы открываем наш сезон „Энергичными людьми“, так как он является актуальным до сих пор, потому что это юбилей Василия Макаровича. Караоке-спектакль, зрители поют вместе, но выпивать в этом спектакле не хочется, потому что проблема алкоголизма здесь поставлена с физиологической точностью», — отметил народный артист Российской Федерации.

Источник фото: телеканал «360»

Спектакль по произведению Василия Шукшина — это не просто ностальгия по той эпохе, а попытка взглянуть на наше прошлое с юмором и иронией. И увидеть в нем наше настоящее. В этом сезоне постановку «Энергичные люди» можно будет еще раз увидеть 2 октября.