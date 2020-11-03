Спектакли с Меньшиковым отменили в театре Ермоловой на месяц

Театр имени М. Н. Ермоловой отменил все спектакли с участием художественного руководителя и актера Олега Меньшикова. Такое решение приняли из-за состояния его здоровья.

Об этом театр сообщил на своей странице в Instagram.

«Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость — все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья», — сказано в сообщении.

Никаких подробностей о самочувствии Меньшикова нет. НЕ известно, связано ли это с коронавирусной инфекцией.

Театр принял решение отменить ноябрьские спектакли «Игроки», «Макбет», «1900», «Оркестр мечты. Медь», «Из пустоты… (восемь поэтов)». В сообщении сказано, что зрителям, которые уже приобрели билеты на эти представления, вернут деньги. Там также подчеркнули, все остальные спектакли пройдут по расписанию.

Ранее стало известно, что режиссера Романа Виктюка госпитализировали в отделение второй терапии ГКБ им. Бахрушиных в Москве. У него обнаружили коронавирус. Уже в больнице состояние Виктюка ухудшилось — «Газета.ru» отметила, что его перевели в отделение реанимации.