Спектакли по Достоевскому и Салтыкову-Щедрину поставят в кукольном театре во Владимире

Спектакли по произведениям Федора Достоевского и Михаила Салтыкова-Щедрина покажут во Владимирском театре кукол в рамках фестиваля «Золотое колечко». Об этом сообщила газета «Владимирские ведомости».

По данным РИА ФАН, театр выиграл грант Союза театральных деятелей России. Проведение фестиваля планируется на эти деньги.

В этот раз особенностью станет то, что спектакли поставят по произведениям, рассчитанным на взрослую аудиторию. Например, «Белые ночи» и «Кроткая» по Достоевскому, «Чижиково горе» по Салтыкову-Щедрину.