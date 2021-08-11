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    11 августа 2021, 15:10

    Спектакли по Достоевскому и Салтыкову-Щедрину поставят в кукольном театре во Владимире

    Дарья Морозова

    Спектакли по произведениям Федора Достоевского и Михаила Салтыкова-Щедрина покажут во Владимирском театре кукол в рамках фестиваля «Золотое колечко». Об этом сообщила газета «Владимирские ведомости».

    По данным РИА ФАН, театр выиграл грант Союза театральных деятелей России. Проведение фестиваля планируется на эти деньги.

    В этот раз особенностью станет то, что спектакли поставят по произведениям, рассчитанным на взрослую аудиторию. Например, «Белые ночи» и «Кроткая» по Достоевскому, «Чижиково горе» по Салтыкову-Щедрину.