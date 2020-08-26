Спектакли японского театра кабуки впервые стали доступны онлайн

Решение выложить записи спектаклей в Сеть было принято на фоне многочисленных просьб аудитории в период пандемии коронавируса. Просмотр спектаклей платный и в среднем его стоимость составляет от 28 до 30 долларов. Об этом написал сайт «ФедералПресс».

Сейчас на сайте доступно семь постановок, среди которых постановка по одноименному роману Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров».

В случае успеха проекта, театр намерен расширить репертуар для онлайн-показа.

Кабуки в Токио закрыли в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Площадка в районе Гиндза сейчас возобновила работу, но из-за ограничений спрос остается неудовлетворенным.