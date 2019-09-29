Спектакль в Ленкоме начали с минуты молчания по Марку Захарову

Спектакль «Королевские игры», идущий в московском театре Ленком, начался с минуты молчания по Марку Захарову. Художественный руководитель скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Перед началом спектакля к зрителям обратился директор Ленкома Марк Варшавер.

«Ушел из жизни великий режиссер, прелестный человек, воспитатель», — заявил Варшавер.

Слишком сложно сказать «Прощай» - Памяти великого режиссера Марка Захарова Подробнее

Он добавил, что 46 лет назад Захаров пришел в театр имени Ленинского комсомола, который тогда был полупустым.

«На сцене было три сестры, а в зале дядя Ваня», — рассказал директор, добавив, что Захаров сумел превратить Ленком в лучший театр страны.

Марк Захаров умер после повторного воспаления легких. Он был худруком Ленкомома с 1973 года.

Прощание с режиссером пройдет в его родном театре 1 октября. Затем его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Режиссер был женат на актрисе Нине Лапшиновой (1932–2014). В семье родилась дочь Александра Захарова. Она играет в Ленкоме, в 2001 году получила звание Народной артистки России.

Ленком завершит работу над последним спектаклем Захарова Подробнее

В театре Марк Захаров поставил спектакли «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Поминальная молитва» и десятки других.

Также он снял фильмы «12 стульев», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт».