Спектакль в Ленкоме начали с минуты молчания по Марку Захарову
Перед началом спектакля к зрителям обратился директор Ленкома Марк Варшавер.
«Ушел из жизни великий режиссер, прелестный человек, воспитатель», — заявил Варшавер.
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Он добавил, что 46 лет назад Захаров пришел в театр имени Ленинского комсомола, который тогда был полупустым.
«На сцене было три сестры, а в зале дядя Ваня», — рассказал директор, добавив, что Захаров сумел превратить Ленком в лучший театр страны.
Марк Захаров умер после повторного воспаления легких. Он был худруком Ленкомома с 1973 года.
Прощание с режиссером пройдет в его родном театре 1 октября. Затем его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Режиссер был женат на актрисе Нине Лапшиновой (1932–2014). В семье родилась дочь Александра Захарова. Она играет в Ленкоме, в 2001 году получила звание Народной артистки России.
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В театре Марк Захаров поставил спектакли «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Поминальная молитва» и десятки других.
Также он снял фильмы «12 стульев», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт».