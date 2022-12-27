Культура 27 декабря 2022, 23:10 Спектакль с выступившей против СВО Ахеджаковой в Петербурге призвали отменить Депутат Щитов призвал отменить спектакль с участием актрисы Ахеджаковой в Петербурге Pinterest

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В Санкт-Петербурге запланировали показ спектакля театра «Современник» с участием выступившей против спецоперации актрисой Лией Ахеджаковой. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в своем Telegram-канале призвал добиться отмены показа и напомнил о русофобском высказывании артистки.

Парламентарий опубликовал фотографии с афишей — спектакль в северной столице собрались показать 4 января. Грустную комедию «Мой внук Вениамин» сыграют в Выборгском дворце культуры.

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«Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. <…> Хочу приехать на Украину после ее победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске», — процитировал депутат Лию Ахеджакову.

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Щитов отметил, что актриса ненавидит Россию, живет в Израиле, но приезжать в РФ на заработки не стесняется. Парламентарий призвал подписчиков проявить гражданскую позицию и настоять на отмене спектакля. Для этого он предложил обратиться с такой просьбой к руководству Выборгского ДК и опубликовал контакты учреждения.

Телеведущий Максим Галкин допустил ряд неприемлемых высказываний, России не по пути с артистом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что артист сам антагонизировал со всеми жителями страны.