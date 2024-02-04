Культура 04 февраля 2024, 03:15 Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили после жалоб активистов в Ярославле РИА «Новости»

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В Ярославле после жалоб общественных активистов отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Об этом написало издание 76.ru.

Спектакль должен был пройти 25 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум». Сначала постановку перенесли на 26 февраля, а после и вовсе отменили. Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

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По данным издания, спектакль отменили после обращений общественных активистов. Один из них, Сергей Казанский, написал письма с требованием губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Министерство культуры и другие инстанции. Общественник указал, что исполнители главных ролей Серебряков и Раппопорт живут за границей, выступают протии СВО, при этом продолжают зарабатывать в России.

«В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — добавил Казанский.

В областном Министерстве культуры сообщили, что приняли решение отменить показ спектакля «с учетом общественного мнения».

В январе в Улан-Уде отменили концерт Кристины Орбакайте, запланированный на март 2024 года. Власти Бурятии приняли такое решение после жалобы Общественной палаты республики и организации ветеранов «Боевое братство».