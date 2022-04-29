Спектакль с Моникой Беллуччи в Петербурге исчез с афиши Александринского театра

В пресс-службе Александринского театра рассказали, что спектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» при участии Моники Беллуччи, который был запланирован на 27–28 мая, не состоится. Об этом сообщил Piter.TV.

«В ранее указанные даты показ спектакля на сцене Александринского театра не состоится, для нас это была аренда. И переговоров об аренде нашей сцены на новые даты в настоящее время нет», — отметили в пресс-службе.

Гражданам, которые приобрели билеты и хотели бы вернуть деньги, посоветовали обратиться к организатору гастролей.