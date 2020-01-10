Спектакль с Бармалеем-Гитлером поставят в нижнетагильском театре кукол

Театр кукол в Нижнем Тагиле готовит новое представление для юных зрителей с совсем не детским персонажем. В истории про Айболита главный герой Бармалей предстанет в образе Гитлера.

«Нам нужен был образ крайнего, абсолютного зла. У нас были разные варианты из числа исторических персонажей, но наш творческий коллектив сошелся на том, что лучше всего Бармалея изобразить именно в обличии Гитлера», — рассказал режиссер спектакля Сергей Ягодкин изданию «Подъем».

По словам режиссера, Бармалей-Гитлер в начале постановки будет показан маленького размера, а по ходу развития сюжета его фигура будет становиться все больше и больше.

«Это мерзкая маленькая кукла. Потом она начнет увеличиваться в размерах и ее все будут фигачить», — заключил Ягодкин.

Нижнетагильский театр кукол будет ждать первых зрителей своего нового спектакля в конце августа или начале сентября 2020 года.