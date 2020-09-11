Спектакль-променад проведут в Екатерининском парке в Царском селе

В «Царском Селе» представили спектакль-прогулку режиссера Семена Александровского. Постановка «Вечное возвращение» — история о встрече двух старых знакомых историков. Гости парка полностью повторят маршрут героев спектакля по Екатерининскому парку в сопровождении двух историков.

Актрисе Алене Старостиной досталась роль историка и писательницы, которая возвращается в Екатерининский парк после жизни в Европе в течение непродолжительного времени. Она приезжает на родину после того, как написала свой роман. Теперь она в надежде создать второе произведение. Персонаж Старостиной встречается со своим учителем, со своей любовью.

«Семен Александровский очень удачно сочетал свое творческое начало и свои мысли относительно известного исторического греческого проекта Великой Екатерины с нашими декорациями в лице Екатерининского парка», — рассказала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Спектакль-прогулка — совместный проект музея «Царское Село» и Pop-up театра.