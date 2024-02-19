Культура 19 февраля 2024, 04:54 Спектакль отменили из-за потопа в театре в Казани Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани отменил спектакль из-за потопа Freepik

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В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани отменили спектакль «Турандот», за несколько минут до начала постановки начался потоп. Об этом сообщили на сайте театра.

Из здания эвакуировали зрителей и сотрудников театра. В учреждении отметили, что причина потопа уже устанавливается.

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«В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления последствий потопа», — уточнили в театре.

Зрителям сообщили, что они могут вернуть деньги за билеты в местах их покупки.

Как сообщили «Известия», в Сети появились ролики, сделанный внутри здания. На видео потоки воды разлились по театру, подтопило даже улицу рядом со зданием театра.

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