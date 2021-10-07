Спектакль о женщине, которую насильно крестили и сожгли за возвращение в ислам, отменили в Башкирии

В Башкирии отменили спектакль «Сказ о Кисябике» — постановку о женщине, которую насильно крестили, а затем сожгли за возвращение в ислам. Об этом режиссер спектакля Борис Манджиев рассказал изданию «Подъем».

Манджиев уверил журналистов, что никаких реальных причин для запрета спектакля нет, а предпринятые действия стали чьей-то ошибкой или перестраховкой.

Актеры постановки поделились, что в здание театра в Стерлитамаке пришел человек, который представился историком из Минкульта. Он попытался объяснить, что постановка не отражает настоящий «исторический момент».

«Премьера прошла в Уфе. Она была очень горячо принята, никаких претензий не было — ни профессиональных, не идеологических. Я не поверю, что это историк, просто какой-то агрессивный человек пришел, он заявил, что не видел спектакля. Мне кажется, кто-то специально такую утку сделал, какой-то провокатор что-то сказал, а кто-то испугался», — поразмыслил режиссер пьесы.

Он рассказал, что его работа, наоборот, максимально отражает исторический момент — она основана на реальном событии. Манджиев добавил, что очень важно честно говорить о подобных случаях, чтобы запоминать уроки на будущее.

Премьера «Сказа о Кисябике» состоялась 25 сентября в Уфе. Спектакль был поставлен в честь дня рождения стерлитамакского драмтеатра — тому исполнилось 30 лет. На сцене родного города пьесу должны были сыграть 8 октября. Постановка раскрывает рассказ о Кисябике Байрасовой — башкирской женщине, пытавшейся несколько раз бежать после того, как ее насильно крестили. За предательство православия Кисябику сожгли на костре.