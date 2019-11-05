«Идеальный муж» довел Богомолова до общения с пастырем

Поводом для жалобы стал спектакль Богомолова «Идеальный муж. Комедия». В ответе за подписью главы управления РПЦ по работе с госструктурами Павла Лебедева говорится, что «возмущение многих православных людей, вызванное кощунственным содержанием спектакля» Богомолова «совершенно оправданно не только с христианской, но и с общекультурной точки зрения».

Представитель патриархии добавил, что с режиссером «будет проведена частная пастырская беседа», в ходе которой ему сообщат о «замечаниях» к содержанию постановки.

В разговоре с изданием Лебедев пояснил, что с Богомоловым встретится священник, знакомый с режиссером лично. Принуждать к беседе худрука не будут.

«Принуждение к пастырской беседе — это смешно, так как в принципе невозможно», — подчеркнул священнослужитель.

«Идеальный муж. Комедия» идет на сцене МХТ имени Чехова с 2013 года. Еще тогда спектакль считался скандальным. Сам Богомолов называл жанр постановки «трешем».

«Треш, как мне кажется, — это основная характеристика сегодняшнего состояния культуры, общества и государства в России», — говорил режиссер.