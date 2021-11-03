Спектакль «Час пробил!» Логинова покажут в Санкт-Петербурге

В большом зале филармонии им. Д. Д. Шостаковича в Петербурге состоится премьера музыкального спектакля «Час пробил!» Андрея Логинова. Проект разработали при поддержке фонда «Краски жизни», написало РИА ФАН.

Сюжет постановки основан на истории жизни композитора Игоря Стравинского, который обрел культовый статус благодаря наставничеству Николая Римского-Корсакова. Музыкант смог поблагодарить его через произведения «Погребальная песня». Эта история и легла в сюжет новеллы, сообщило ИА Nation News.

Логинов рассказал, что папку с «Погребальной песнью» не могли найти несколько лет. Однако потом ее случайно отыскали во время переезда Петербургской консерватории.

«Ее чуть не выбросили, потому что на ней стояла печать „списано“. К счастью, папка попала в руки музыковеда и опытного специалиста Наталии Брагинской, которая сразу поняла, что это за музыка и чего она стоит», — сообщил он.

Увидеть уникальное авторское произведение можно будет в Северной столице с 24 ноября.